Covid: Franceschi su proteste, non percepita gravità della situazione, appello per coesione sociale

- "Dopo il Dpcm di ieri che ha comportato la chiusura di tante attività, tra cui cinema e teatri, ho ricevuto molti appelli dal mondo della cultura, ma anche proteste, attacchi del tutto comprensibili perché c’è molta preoccupazione sul valore simbolico negativo in un Paese come l'Itaia che ha la cultura al centro della propria essenza, ma anche per i danni materiale al settore. Vorrei rispondere alle osservazioni con la stessa franchezza con la quale sono state rivolte a me, ovvero dicendo che non è stata percepita la gravità della situazione e dei rischi del contagio in questo momento". Queste le parole del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in un video pubblicato su Facebook, dopo l'ondata di proteste del settore della cultura e dello spettacolo per l'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Bisognava intervenire subito, con misure più drastiche possibili per fermare quella curva. La chiusura - spiega - non è stata decisa in base ad una scelta gerarchica ma è derivata dalla necessità di ridurre la mobilità delle persone". (segue) (Rin)