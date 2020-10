Covid: Franceschi su proteste, non percepita gravità della situazione, appello per coesione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franceschi rivolge poi un appello alle personalità della cultura, "che avete influenza nell’opinione pubblica", per "dare un contributo alla coesione sociale". "Se in una emergenza come questa ci si divide - aggiunge il ministro - i rischi per il Paese sono ancora più grandi. Ricostruiamo un clima di coesione sociale". "Mi impegno - prosegue - affinché questa chiusura sia il più breve possibile. Io mi assumo la responsabilità diretta di questa scelta ma adesso serve metterci tutti dalla stesa parte. Mi impegno - conclude Franceschini - a tutelare i lavoratori dello spettacolo, del cinema, aiutare le imprese. Non basta, dovremo fare di più e risarcire immediatamente chi ha subito le conseguenze della chiusura immediata del Dpcm. Ho scritto alle tv per chiedere di dare più spazio alla cultura, trasmettere spettacoli, comprare i diritti". (Rin)