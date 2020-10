Covid: Bozzi (civica Municipio Roma X), sono positivo e in isolamento domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche "Ora" e "Sogno comune" in Municipio Roma X è risultato positivo al Covid-19. "Purtroppo da tampone molecolare effettuato nei giorni scorsi sono risultato positivo al Covid-19 - dichiara in una nota Bozzi -. Sono in isolamento domiciliare già da quasi due settimane e fortunatamente i miei familiari sono risultati negativi. Sono stati giorni difficili, anche se mi reputo fortunato perché non ho avuto complicazioni respiratorie, ma ho avuto diversi sintomi come febbre e forti dolori muscolari. Ora sto molto meglio e spero di uscirne presto - racconta Bozzi -. A breve farò un nuovo tampone, sperando sia negativo. Nonostante sia stato sempre molto attento, nessuno di noi può dirsi immune da questo virus e ne approfitto per dire a tutti di continuare a fare la propria vita senza angoscia, ma con responsabilità e prendendo tutte le precauzioni dovute, come il distanziamento fisico e l'utilizzo delle mascherine. Per quanto riguarda il Municipio posso tranquillizzare tutti perché facendo Consigli e Commissioni in smart working non frequento la sede municipale dal primo ottobre, da quando facemmo l'ultimo consiglio in presenza", conclude Bozzi. (Com)