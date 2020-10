Covid: Gelmini, interventi immediati per settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema rappresenta una filiera produttiva importante che dà lavoro direttamente e indirettamente a migliaia di persone, ed un prezioso arricchimento per il Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Di fatto è stato decretato il lockdown per l'intero comparto, nonostante che in questi mesi cinema e teatri abbiano fatto grandissimi sforzi per garantire la sicurezza di spettatori e operatori - aggiunge -. È un problema da non sottovalutare anche perché migliaia di imprese e realtà culturali rischiano di non riprendersi più da questo nuovo stop. Il governo deve intervenire immediatamente anche per questo settore con ristori a fondo perduto e con un sostegno concreto ai lavoratori dell'intero comparto". (segue) (com)