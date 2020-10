I fatti del giorno – Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: Rizzoli, dad necessaria per fermare i contagi, trasporti troppo affollati - “La scorsa settimana abbiamo fatto un’ordinanza con la richiesta della Dad al 100 per cento per tutte le classi superiori e gli istituti professionali. Non perché siamo contro la didattica in presenza, anzi, ma per l’allarme dell’aumento dei contagi nella nostra Regione”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 , l’assessore all’Istruzione della Regione Lombardia Melania Rizzoli. “In Lombardia abbiamo quasi 11 milioni di abitanti e il comparto degli studenti che ogni giorno andava a scuola arrivava a 460mila ragazzi che tutte le mattine prendevano i mezzi pubblici per recarsi a scuola - ha aggiunto - Siccome il contagio si può diffondere maggiormente sui mezzi pubblici, avevamo preso questa decisione per decongestionare il traffico urbano e interrompere una parte della catena dei contagi”. “Avevamo fatto richiesta al governo e in particolare al ministro De Micheli” per un intervento sui trasporti, ha spiegato Rizzoli, “invece è stata ferrea sul mantenimento dell’80 per cento della capienza sui mezzi pubblici. Guardando le fermate di autobus e metro si vede che questa percentuale viene ampiamente superata. Quindi a noi non è rimasto altro che prendere questa decisione, solo per le classi superiori, perché sono i ragazzi più autonomi che usano i mezzi. Per le altre classi cerchiamo di resistere, perché riteniamo l’istruzione un patrimonio importante del nostro Paese, privare i ragazzi della didattica in presenza sarebbe un ulteriore danno, oltre a quello che hanno già subito durante il lockdown, ma prendiamo in considerazione tutte le possibilità, a seconda del trend epidemiologico”. (segue) (Rem)