Arabia Saudita: G20, al via oggi il Future Hospitality Forum

- Prende il via oggi il Future Hospitality Summit (26-27 ottobre 2020), il summit virtuale organizzato dal Segretariato della Presidenza saudita del G20 e dal Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita per affrontare le sfide poste dalla pandemia del Covid-19 all’industria globale del turismo e dell’ospitalità. La conferenza ospiterà oltre 100 relatori leader del settore e più di 6.000 partecipanti da tutto il mondo. Dall’Italia, prenderà parte al summit il Sottosegretario di Stato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi. (Res)