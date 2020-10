Germania: Cdu, decisione sul congresso rinviata al 16 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha deciso oggi che la delibera sulle modalità per tenere il congresso del partito per l'elezione del prossimo presidente verrà assunta il 16 gennaio 2021. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che il congresso della Cdu era in programma a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre, ma è stato annullato ieri, 25 ottobre, in considerazione del drastico aumento dei contagi da coronavirus in Germania. Nella mattinata di oggi, la dirigenza del partito ha quindi approvato la proposta della presidente dimissionaria Annegret Kramp-Karrenbauer, ministro della Difesa La Cdu deciderà, quindi, se tenere il congresso in presenza non prima del 16 gennaio. Se la situazione della pandemia sarà ancora “ingestibile”, il partito dovrà tenere conto della possibilità di organizzare un dibattito telematico per l'elezione del nuovo leader, cui seguirà il voto per corrispondenza. Tramonta quindi l'ipotesi di tenere il congresso in diverse località della Germania, con gruppi limitati di delegati. È la seconda volta in meno di un anno che il congresso della Cdu viene rinviato a causa della Sars-Cov2. Dopo le dimissioni da presidente dei cristiano-democratici annunciate da Kramp-Karrenbauer il 10 febbraio scorso, l'elezione del successore era stata stabilita a Berlino per il 25 aprile. Tuttavia, a causa della diffusione del Covid-19, il congresso era stato rinviato a Stoccarda a dicembre. Con quello che per ora è l'ultimo posticipo della riunione, il 2016 si conferma per la Germania “il super anno elettorale”. Oltre alla nomina del presidente della Cdu, si terranno infatti le elezioni federali e quelle per il rinnovo dei parlamenti dei Laender di Baden-Wuerttemberg, Berlino, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Renania-Palatinato, Sassonia-Anhalt e Turingia. Sono, infine, previste le elezioni comunali in Assia e Bassa Sassonia. (Geb)