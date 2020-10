Covid: Lupi (NcI), serve cabina di regia con maggioranza e opposizione insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi, afferma che "nonostante il governo abbia continuato a chiedere poteri speciali con la proroga dello stato di emergenza, nulla è stato fatto sul fronte della programmazione e della prevenzione. Adesso - continua il parlamentare in una nota - l'unica strada è il coinvolgimento di tutte le forze politiche e la creazione di una cabina di regia unica, con maggioranza e opposizione insieme, per decidere i provvedimenti necessari, sia sul fronte economico, sia su quello sanitario, per uscire da questa nuova drammatica emergenza". (Com)