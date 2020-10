Civid: Ruotolo e Siani, nemico comune è la pandemia, prendere le distanze dai violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi in questo momento rappresenta le istituzioni a Napoli e in Campania ha il dovere di abbassare i toni e di collaborare, chi ha il timone adesso deve guidare la barca in un porto sicuro, senza inutili e certamente controproducenti contrapposizioni. Siamo nel momento più drammatico dal dopoguerra a oggi. Il nostro nemico da sconfiggere è la pandemia di Covid-19. La gente è sempre più disorientata, esasperata e spaventata in un momento in cui c'è tanta sofferenza e migliaia di persone vivono la fame". Lo hanno dichiarato i parlamentari napoletani Sandro Ruotolo e Paolo Siani. "A chi protesta legittimamente nelle strade di Napoli e della nostra regione - hanno proseguito - chiediamo di prendere le distanze dagli eversori e dagli uomini della camorra. Anche nella manifestazione di ieri sera al Vomero, a Napoli, il gruppo di estrema destra di Casapound ha tentato di egemonizzare la protesta. Vanno isolati, identificati e fermati. O voi o loro. Ogni atto di violenza va condannato e mai giustificato". (segue) (Ren)