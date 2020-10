Civid: Ruotolo e Siani, nemico comune è la pandemia, prendere le distanze dai violenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove restrizioni decise dal governo, che sono appena entrate in vigore, sono l'ultima spiaggia - hanno continuato - bisogna fermare il contagio. I nostri comportamenti individuali sono fondamentali, il distanziamento fisico, l'uso corretto delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani sono la vera difesa dal virus ma bisogna anche ridurre i movimenti e le occasioni di contagio. Il Covid 19 non è un problema italiano ma è mondiale. E lo vediamo in tutta la sua drammaticità ai confini del nostro Paese. Certo, diritto alla salute ma anche diritto al lavoro e le attività colpite dalle chiusure serali vano immediatamente compensate economicamente. A Napoli e nel Mezzogiorno significa anche sostenere con redditi di emergenza i tanti addetti dell'economia sommersa. Napoli non si può permettere di perdere un solo posto di lavoro. Ne va della tenuta democratica e della coesione sociale. Prima gli ultimi", concludono il senatore Sandro Ruotolo e il deputato Paolo Siani. (Ren)