Covid: Mattarella, vero nemico è il virus, è tempo di collaborazione

- Non bisogna dimenticare che "il vero nemico di tutti è il virus. Il responsabile di lutti, di sofferenze, di sacrifici, di rinunce, di restrizioni alla vita normale è il virus". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Matatrella alla celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall’Airc. Per il capo dello Stato, quindi, “è tempo di collaborazione e di alleanze globali, non di barriere e di egoismi. Si devono condividere impegni e conoscenze, così come si condivide la sofferenza e la responsabilità”.(Rin)