Covid: Gallera, curva sta salendo in modo esponenziale, servono misure forti

- L'obiettivo delle nuove ordinanze regionali e del dpcm è quello di permettere di "salvare" il periodo natalizio, evitando altre chiusure. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera, in collegamento a Mattino5. "È l'obiettivo che ci siamo posti, prima noi con le nostre ordinanze e adesso il governo. Misure sicuramente rigide che hanno l'obiettivo di fare scendere una curva che sta salendo in maniera esponenziale. Siccome il virus si propaga con uno sviluppo matematico, o noi mettiamo in campo delle misure forti che impediscono la sua diffusione oppure quella linea continua a diventare sempre più retta e i sistemi sanitari non reggono più". "Noi come Lombardia abbiamo fatto tantissimo - ha proseguito Gallera - ieri abbiamo fatto 35 mila tamponi, la nostra capacità di tracciare e correre dietro al virus oggi è enorme e imponente. La media dei tamponi che facciamo è di più di 30 mila, isoliamo le persone, però evidentemente tutto questo non è sufficiente, perché il numero degli asintomatici è particolarmente ampio, se ne individua una parte, e non c'è sistema sanitario al mondo che è in grado da solo di reggere". "Questo virus si combatte solo col distanziamento - ha aggiunto Gallera - non c'è un altro strumento, non abbiamo un vaccino e non ci sono delle cure preventive che vanno bene per tutti. La strategia, secondo me, è provare a convivere con il virus, quindi modificare alcuni nostri comportamenti, dall'altro lato però lasciare che una parte di economia e di attività che hanno imparato ad adottare regole che evitano il contatto, e quindi la diffusione del virus, possano continuare a svolgersi".(Rem)