Covid: Baldini (FI), per addetti a cura persona servono misure specifiche

- Per la deputata di Forza Italia, Maria Teresa Baldini, "l’impennata dei contagi che sta facendo registrare questa secondata ondata di Covid evidenzia, giorno dopo giorno, gli enormi limiti del governo che sembra del tutto incapace di effettuare quell’adeguata programmazione che l’emergenza richiederebbe. Ci sono interi settori che non sono stati regolamentati", prosegue la parlamentare in una nota, "attività come quella dell’assistenza e dei servizi alla persona che il governo ha completamente dimenticato. Babysitter e badanti, per esempio, sono categorie che si occupano prevalentemente di persone fragili o comunque a maggior rischio, come bambini e anziani". Secondo l'esponente di FI, "non è possibile che il governo non abbia previsto alcuna specifica precauzione e nessun particolare controllo sanitario per chi svolge queste attività, spesso con più di un cliente, il che aumenta anche il rischio di contrarre il virus o di essere un vettore per i contagi. Per queste categorie si sarebbero dovute prevedere misure specifiche - conclude Baldini -, a partire dai tamponi obbligatori e gratuiti, non certo a carico dei datori di lavoro come, invece, purtroppo accade adesso". (Com)