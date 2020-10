M5s: Pernarella, ricominciamo a guardare lontano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini italiani - ha detto Pernarella nel corso dell'incontro -, ci hanno assegnato all'interno della società un ruolo che noi abbiamo il dovere di rispettare, ricominciando a guardare lontano, a essere lungimiranti e a vincere le sfide che assegnandoci il loro voto ci hanno chiesto di combattere. A cominciare da quello della sanità che deve tornare a essere unica e non regionalmente parzializzata, della scuola pubblica, del lavoro, delle infrastrutture digitali e strutturali che devono superare progetti vecchi di venti anni come nella nostra provincia è quello della Roma – Latina, oggi utile solo a chi vuole realizzarla ma non ai cittadini. Non ultimo il tema della green economy su cui da anni già puntano gli altri stati europei e su cui noi siamo fortemente indietro rispetto alle scadenze del 2035. Siamo arrivati al Governo senza snaturarci - ha aggiunto -: dobbiamo continuare, migliorare, mantenendo la nostra spinta innovativa, certamente non correndo dietro le modalità politiche del nostro alleato del momento". (segue) (Com)