M5s: Pernarella, ricominciamo a guardare lontano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sul tema della riorganizzazione: "Per ripartire il Movimento 5 Stelle deve puntare al riconoscimento dell'attivismo sui territori favorendo la nascita di sedi solo dove gli attivisti sono in grado di gestirle e di dare risposta ai cittadini che vi si rivolgono: quello che è certo è che non è più possibile assistere a casi come quelli di Latina e Aprilia dove gruppi riconoscibili, che hanno lavorato e combattuto sul territorio con ricorsi, esposti, talora riuscendo a fare aprire inchieste penali, successivamente non si sono visti certificare e, quindi, non hanno potuto partecipare alle elezioni comunali. Che mutatis mutandis è un discorso valido anche per le candidature alle elezioni regionali e nazionali - ha concluso Pernarella -: vanno certificati gli attivisti che lavorano sui territori e così chi li vota come anche chi decide attraverso la piattaforma Rosseau". (Com)