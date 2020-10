Infrastrutture: Gorissen (Sace), sviluppo del comparto cruciale per andamento dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza dell’export per l’economia italiana è indubbia, ma per un tessuto produttivo di qualità servono infrastrutture fisiche e digitali che siano moderne e adeguate: su questo fronte l’Italia è un po’ in ritardo. Così Stefano Gorissen, analista per gli scenari economici di Sace, intervenuto alla prima tappa dei roadshow sul Rapporto Export 2020 dedicata alle infrastrutture. “Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, possiamo vedere come il commercio elettronico sia cresciuto a doppia cifra negli ultimi anni, mantenendosi però ad un livello inferiore rispetto ai colossi mondiali o a paesi come Francia, Regno Unito e Germania”, ha spiegato, sottolineando quanto il comparto infrastrutturale sia intrecciato con l’andamento dell’economia. “Per una crescita duratura e permanente è necessaria una transizione verso un’economia sostenibile in tutti i cicli produttivi”, ha concluso. (Ems)