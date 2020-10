Nato: mercoledì vice segretario generale Geoana a videoconferenza su cooperazione transatlantica nell'era digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, parteciperà a una discussione ad alto livello sulla cooperazione transatlantica nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzata dalla Future Europe Initiative e dal GeoTech Center del Consiglio Atlantico. Alla videoconferenza parteciperanno anche i copresidenti della National Security Commission on Artificial Intelligence (Nscai), Eric Schmidt, il segretario Robert O. Work, e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per un'Europa adatta per l'era digitale, Margrethe Vestager. Lo si apprende dall'Alleanza. (Beb)