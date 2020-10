Civitavecchia: Porrello (M5s), legittimo protestare ma sindaco sia coerente e responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera si è svolta a Civitavecchia "una protesta a contro la chiusura anticipata alle 18 per le attività di ristorazione e la chiusura totale di palestre e le piscine. Sono consapevole che la chiusura di queste attività prevista dal Dpcm in vigore da oggi provocherà disagi a migliaia di lavoratori e famiglie, per questo il Governo, come annunciato, deve mettere in campo, nel più breve tempo possibile, tutte le misure necessarie per aiutare le categorie economicamente danneggiate, ma questo non giustifica l'atteggiamento del sindaco". Lo dichiara, in una nota, Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. (segue) (Com)