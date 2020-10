Medicina: alle 15 graduatoria per aspiranti specializzandi, il Mur "borse attive da 30 dicembre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato da Agenzia Nova uscirà oggi alle 15 la graduatoria dei 24mila medici per le 14.455 borse di specializzazione (cardiologia, urologia, chirurgia generale,etc). Lo ha comunicato il Miur con un avviso pubblicato sul suo sito istituzionale. Gli aspiranti specializzandi potranno consultarla con le loro credenziali attraverso il portale universitaly.it. La graduatoria doveva essere pubblicata lo scorso 5 ottobre, ma il ministero dell'Università e della Ricerca ha posticipato la pubblicazione dopo centinaia di ordinanze del Tar del Lazio che avevano accolto le richieste cautelari di alcuni candidati. Il bando del Mur, infatti, in attuazione di una norma contenuta nel dl Semplificazioni escludeva i medici con contratti di specializzazione o già dipendenti di strutture del servizio sanitario nazionale o di strutture accreditate, dall'assegnazione di punti per i titoli (fino a un massimo di sette in base ai curriculum dei candidati). Una scelta che il Tar aveva deciso di sospendere in attesa del giudizio di merito come richiesto da alcuni candidati in queste situazioni. Venerdì però - su appello fatto dal ministero - il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio per la maggior parte dei ricorsi pendenti. E adesso il Mur intende andare avanti. "La graduatoria pubblicata, inoltre, tiene conto delle pronunce del Tar Lazio e del Consiglio di Stato", si legge sull'avviso. "Si è, infatti, proceduto a eseguire le ordinanze del Consiglio di Stato, adottate nell’udienza del 22 ottobre, nelle quali, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Ministero, sono stati riformati i provvedimenti del Tar Lazio. Considerato che i provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato riguardano, al momento, solo una parte dei ricorsi accolti in sede cautelare, e visto che il giudizio cautelare è da considerarsi efficace solo tra le parti, nella graduatoria pubblicata in data odierna è data evidenza delle posizioni, ancora provvisorie, dei ricorrenti destinatari di provvedimenti del Tar Lazio che devono essere ancora oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato nei prossimi giorni e per i quali il punteggio è ancora attribuito anche ai titoli". Dunque il ministero passa a spiegare i prossimi passaggi. "Pertanto, al fine di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte nella procedura in questione, l’attivazione delle successive fasi relative alla scelta di tipologia e sede e all’assegnazione dei candidati alle tipologie prescelte è necessariamente differita di qualche giorno, dovendo attendere la prossima definizione in sede cautelare delle situazioni attualmente pendenti dinnanzi al Consiglio di Stato. Ulteriori aggiornamenti, tra cui il cronoprogramma aggiornato, saranno comunicati entro lunedì 9 novembre". Infine, la comunicazione più importante. "Il cronoprogramma aggiornato consentirà comunque il completamento in tempi brevi delle fasi di scelta ed immatricolazione in modo da rispettare la data di avvio delle attività didattiche, prevista da bando in data 30 dicembre 2020". (Rer)