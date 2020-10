Tumori: Mattarella, Covid non rallenti terapie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro il Covid-19 non deve rallentare quella contro i tumori. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia de "I Giorni della Ricerca", l'iniziativa promossa dall'Airc. "La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid - ha spiegato il capo dello Stato -. Quella che oggi si imposta come una priorità, non soltanto nel nostro Paese ma nel mondo intero, non deve però farci arretrare né rallentare sul fronte della lotta contro i tumori. Celebrare al Quirinale questa volta i giorni della ricerca serve anche a questo: a ricordarci che le altre impegnative patologie non sono finite in lockdown, che il cancro continua a manifestarsi con i ritmi di prima e che troppi screening e troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia, rischiando ritardi irrecuperabili nella diagnosi di tumore e pericolose interruzioni delle terapie, che non consentono pause o sospensioni". (Rin)