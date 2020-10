Giappone-Russia: Suga intende chiudere negoziati sulle Curili Meridionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strettissime relazioni personali tra l’ex premier giapponese Abe e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno aiutato a mascherare, negli ultimi anni, una parziale emancipazione della politica estera del Giappone dagli Stati Uniti, e il superamento di una dipendenza ereditata dall’occupazione seguita alla Seconda guerra mondiale e dalla netta divisione tra i Blocchi d’influenza della Guerra fredda. Durante la stagione politica del dimissionario Abe, durata quasi otto anni – un record senza precedenti nella storia post-bellica del Giappone – Tokyo ha lavorato con alterne fortune per normalizzare le relazioni con la Russia, e per sviluppare un rapporto economico e commerciale simbiotico con la Cina, non di rado in contrasto con gli indirizzi provenienti da Washington. Il Giappone di Abe ha anche perseguito una linea autonoma nel Sud-est asiatico e nella macro-regione del Pacifico, già arene consolidate del “soft power” giapponese: è stato proprio il Giappone di Abe, ad esempio, a delineare la visione di una “regione indo-pacifica libera e aperta”, che di fatto è stata mutuata proprio dagli Stati Uniti come base per il contenimento della crescente influenza cinese in quella regione. (segue) (Git)