Giappone-Russia: Suga intende chiudere negoziati sulle Curili Meridionali (4)

- Recentemente Abe ha dovuto però mitigare almeno in parte la propria intraprendenza in materia di politica estera, di pari passo con le esigenze imposte dalla “nuova guerra fredda” tra Usa e Cina. E’ ancora presto per stabilire se tale intraprendenza verrà definitivamente meno sotto il governo Suga, ma la rimozione di profili personalistici come quello di Kono pare anticipare proprio un riallineamento progressivo del Giappone agli interessi strategici Usa, anche in risposta alla crescente minaccia militare di Pechino. (segue) (Git)