Imprese: Bonomi (Confindustria), su Dpcm governo non ha ascoltato nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella messa a punto degli ultimi Dpcm "il governo non ha ascoltato nessuno, né noi né i sindacati. Non si è confrontato con nessuno". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento in videoconferenza nel corso dell'Assemblea Assoimprenditori Alto Adige "Insieme per la ripresa dell'Europa". "Così nascono i problemi – ha aggiunto Bonomi – perché si prendono decisioni non condivise in momenti difficili, in momenti in cui tutti il Paese dovrebbe stringersi insieme". (Rin)