Lazio: Manzi (Ali), grande dolore per la scomparsa di Bartoloni

- "La scomparsa di Giovanni Bartoloni è un immenso dolore. Giovanni era un grande giornalista e un uomo dalle rare qualità umane. Un amico di lunga data, dai tempi in cui era portavoce del presidente della Provincia e io ero assessore al Turismo. Mi colpirono, da subito, la professionalità, la sua disponibilità, l'umanità. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio Bruno Manzi. (Com)