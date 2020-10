Georgia-Russia: presidente abcaso partito per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Abkhazia, Aslan Bzhania, è partito per una visita di lavoro a Mosca, dove ha in agenda diversi incontri. È quanto riferito dall’ufficio stampa della repubblica non riconosciuta che, ufficialmente, fa parte del territorio della Georgia. "Il presidente dell'Abkhazia, Aslan Bzhania, è partito per Mosca per una visita di lavoro e terrà diversi incontri nell'amministrazione presidenziale e nel governo della Federazione russa", si legge in un comunicato. (Rum)