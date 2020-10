Acilia: esce di casa e scompare nel nulla, si cerca un 67enne con problemi psichici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 16.30 del 24 ottobre non si hanno più notizie di Piero Giorgi, 67enne di Acilia. L’uomo, affetto da disturbi psichici, si è allontanato dalla sua abitazione di piazza Eschilio e, alle 23 dello stesso giorno, i parenti ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Immediatamente è stato attivato il protocollo provinciale di persone scomparse che prevede l’estensione delle ricerche a tutte le istituzioni del territorio in ambito provinciale. Inoltre i parenti, ed in particolare la figlia, ha lanciato una richiesta di aiuto agli utenti dei social per poter avere segnalazioni. Le ricerche si concentrano sulla linea del pullman 709 e 16 che l’uomo può aver preso per allontanarsi.(Rer)