Mar Nero: Pankin (Bstdb) a "Nova", banche di sviluppo hanno ampio spazio di manovra durante le crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche di sviluppo hanno un ruolo importante nell'uscita dalle crisi di sistema come quella attuale, perché libere dai vincoli di profitto e dotate delle strutture tecniche necessarie. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Dmitrij Pankin, il presidente della Black Sea Trade and Development Bank (Bstdb), un istituto di credito che opera in Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, Serbia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina. Pankin ha posto l'accento sulle capacità di cui le banche internazionali sono dotate rispetto agli analoghi istituti commerciali. “Le banche di sviluppo, in conseguenza dei loro mandati e dell'assenza dell'obiettivo di massimizzare i profitti, sono ideali per garantire un finanziamento mirato efficace dei settori mirati dell'economia e delle singole industrie nel quadro dell'attuazione delle priorità delle politiche economiche e di investimento nazionali dei singoli Paesi. Inoltre, possono e devono svolgere un ruolo chiave come promotori di nuovi approcci e di responsabilità socioeconomica e ambientale dei vari attori del mercato”, ha detto Pankin “Le banche internazionali di sviluppo monitorano la conformità di tutti i loro progetti ai requisiti internazionali nel campo della responsabilità sociale, economica e ambientale”, ha dichiarato Pankin. (segue) (Rum)