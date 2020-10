Mar Nero: Pankin (Bstdb) a "Nova", banche di sviluppo hanno ampio spazio di manovra durante le crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Bstdb, la situazione economica e le prospettive di ripresa globale dipendono fortemente dalla rapidità ed efficienza con cui verranno individuati e distribuiti vaccini, farmaci e misure in grado di controllare la diffusione della pandemia. “Oggi si può affermare che il volume senza precedenti di misure di stimolo attuate dai governi e dalle Banche centrali dei paesi abbia impedito un catastrofico declino dell'economia globale. Tuttavia ciò non ha ancora portato all'inizio della ripresa. È ora chiaro che gli scenari di ripresa economica a 'V' considerati non sono realizzabili. Al contrario, c'è una complicazione della situazione e una nuova impennata nella diffusione della malattia con la probabilità di un ritorno forzato a misure restrittive con un corrispondente effetto economico negativo, il quale rinvierà l'avvio della ripresa. Sembra formarsi una traiettoria a 'L' di una ripresa economica graduale e disomogenea con un possibile uscita del Pil mondiale al livello del 2019 in due o tre anni”, ha spiegato Pankin. “Oltre alla già citata lotta contro la pandemia, molto dipenderà dall'attuazione tempestiva delle politiche fiscali e finanziarie per ridurre il notevole onere del debito, attualmente in rapida crescita”, ha aggiunto. (segue) (Rum)