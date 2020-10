Mar Nero: Pankin (Bstdb) a "Nova", banche di sviluppo hanno ampio spazio di manovra durante le crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è stata il primo paese a registrare ufficialmente il vaccino, lo Sputnik V. Altri due laboratori stanno lavorando per crearne di nuovi, ma nei confronti della Russia resta profondo scetticismo a livello internazionale. “La politica è presente nel nostro tempo quasi ovunque, in tutte le questioni internazionali significative. Tuttavia, in questo caso, sembra che le considerazioni economiche possano addirittura prevalere sulla politica. Dopotutto, stiamo parlando di acquisti multimiliardari di vaccini da parte di molti paesi e la concorrenza per un mercato del genere è seria”, ha dichiarato Pankin. Un focus anche sul conflitto nel Nagorno-Karabakh, una questione che coinvolge diversi paesi membri della Bstdb. “Uno dei punti di forza della Banca è la capacità dei suoi azionisti e organi di governo di astrarre il più possibile dall'agenda politica dei Paesi e concentrarsi sull'adempimento del mandato, al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione. Il conflitto in corso è tutt'altro che il primo nella regione in cui opera la nostra banca. Continuando a lavorare e finanziare progetti in tutti i paesi della regione, dimostriamo le possibilità costruttive della cooperazione economica e il loro contributo positivo alla formazione delle basi per la risoluzione politica dei conflitti. Il conflitto in corso non ha ancora influenzato il nostro lavoro in Azerbaigian e Armenia, dove continuiamo a finanziare progetti in corso ea prepararne di nuovi”, ha assicurato il presidente della Bstdb. (Rum)