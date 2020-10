Covid: Gallera, palestre e piscine potevano non essere chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, palestre e piscine "potevano non essere chiuse". Lo ha dichiarato in collegamento a Mattino 5 parlando delle nuove regole contenute all'interno del dpcm del governo per contenere la diffusione del Covid-19: "In questi mesi per andare in palestra devi prenotare, il numero delle persone è molto limitato, gli inservienti puliscono e sanificano gli attrezzi dopo che vengono usati - ha aggiunto Gallera - Siamo in una situazione complicata, il governo ha fatto scelte non facili, potevano essere selezionate forse meglio però adesso ci sono due o tre settimane e speriamo un po' di riuscire ad essere più equilibrati". "È evidente che tutto il tema legato alla socialità si dovrà ridurre e per questo dovranno essere messe in campo misure non episodiche ma strutturali: i bar, i ristoranti, le attività del divertimento devono essere sostenute da qui finché non si trova un vaccino, in maniera strutturale - ha concluso l'assessore - Altre attività, come le palestre, le piscine, i teatri, i cinema, in questo periodo hanno messo in campo delle misure che sono molto rigide e che evitano i contatti tra le persone, quindi io penso che bisogna essere molto più selettivi e più strutturati nel sostegno".(Rem)