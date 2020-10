Romania: governo contesta a Corte di giustizia Ue alcune misure del pacchetto mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha notificato la Corte di giustizia dell'Unione europea tre azioni di annullamento dei "provvedimenti problematici" del primo pacchetto mobilità, relativi alla concorrenza nel trasporto di merci. Lo riferisce il ministero degli Esteri romeno con un comunicato. Bucarest ritiene che queste misure avrebbero effetti negativi sul mercato interno e inciderebbe sulla competitività del trasporto merci nell'Unione. Si tratta, tra l'altro, del divieto del normale periodo di riposo settimanale a bordo del veicolo, dell'obbligo per il conducente di tornare periodicamente presso la sede operativa del datore di lavoro o dell'obbligo di ritorno del veicolo in uno dei centri operazionali entro 8 settimane dalla partenza. "La notifica alla Corte di Giustizia dell'Unione europea fa seguito ai passi costantemente promossi dalle autorità romene per contrastare la natura restrittiva e sproporzionata dei provvedimenti del primo pacchetto mobilità", si legge in un comunicato della diplomazia di Bucarest. La Romania si è opposta all'adozione dei tre atti legislativi, insieme agli altri 8 Stati membri con interessi simili in materia (Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia).(Rob)