Germania: Fassino (Pd), sgomento e angoscia per Oppermann

- "Sgomento e angoscia". Così Piero Fassino ha espresso il suo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Thomas Oppermann, vicepresidente del Bundestag e uno dei principali dirigenti del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). "Ci siamo incontrati a Roma mercoledì scorso - ricorda Fassino - concordando iniziative per proseguire la nostra collaborazione. Nulla lasciava trapelare uno stato di sofferenza. Come sempre lucido, attento e appassionato. Lo saluto con commozione e dolore e esprimo alla famiglia e all'Spd vicinanza e solidarietà", ha scritto il presidente della commissione esteri della Camera dei deputati. (Res)