Contratto specifico per la Didattica a distanza: la richiesta dopo l'ultimo dpcm di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire il tavolo per realizzare una contrattazione integrativa per disciplinare la didattica a distanza, perché “occorrono regole professionali chiare, da collocare nel contratto di lavoro. E occorre farlo subito”. Lo ha detto Marcello Pacifico, presidente dell’Anief. “L’emergenza è destinata a durare, visto che i contagi da Covid sono in aumento. Il ricorso alle lezioni in remoto o asincrone vanno regolamentate, attraverso una cabina di regia unica nazionale che introduca nella normativa da aggiornare delle disposizioni chiare e valide per tutti i docenti e lavoratori della scuola a supporto della didattica a distanza”.“Si sta realizzando uno scenario – continua Pacifico – che vede la scuola pagare gli errori di altri. Gli errori dei governi passati, che hanno aumentato a dismisura il numero di alunni per classe, così da non permettere oggi nemmeno un metro di distanziamento. Gli errori di non aver aumentato le corse dei trasporti, dove gli studenti si accalcano, con cittadini e lavoratori, per raggiungere le scuole. Ma perché la scuola deve essere sempre l’anello sacrificale, perché deve sottostare a scelte sbagliare non sue? È bene – conclude Pacifico - che almeno si regolarizzi al più presto la pratica della didattica a distanza, perché non sarebbe più giustificabile il suo ricorso senza un inquadramento contrattuale”.(Rin)