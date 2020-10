Covid: Fida-Confcommercio, attività produttive stanno rispettando regole, si riapra subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur rappresentando una categoria tra le meno colpite da questa pandemia, non possiamo che dirci preoccupati per la piega che stanno prendendo gli eventi. Credo che tra le voci ascoltate dal governo per prendere decisioni in merito ai Dpcm, manchi la nostra". Lo dice Donatella Prampolini, presidente Fida e vicepresidente Confcommercio imprese per l’Italia. "I nostri punti vendita sono restati sempre aperti, anche durante la fase uno, quando nessuno sapeva bene come comportarsi e mancavano i presidi anti-covid - continua la presidente Prampolini - abbiamo stilato dei protocolli di sicurezza e la prima cosa da fare, sarebbe stato verificare con noi, se quei protocolli abbiano poi effettivamente raggiunto il loro scopo." (segue) (Com)