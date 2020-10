Nigeria: proteste, attivisti EndSars eleggono i loro rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti del movimento EndSars, che in Nigeria protestano contro le violenze commesse da agenti di polizia, hanno avviato il processo di elezione dei loro leader e consiglieri. Lo ha riferito ai media locali il gruppo "Bni", che ha organizzato una procedura di voto online tramite moduli Google: questi sono stati ampiamente rilanciati tramite WhatsApp con inviti a votare per leader e consiglieri statali e federali. Fra i candidati rientrano numerose celebrità locali, avvocati ed analisti politici. Il voto avviene dopo un nuovo fine settimana di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno arrestato centinaia di persone scese in strada nonostante le restrizioni imposte in diversi Stati della Nigeria. Nel frattempo il presidente Muhammadu Buhari ha lanciato un appello alla pace nel Paese, dove almeno 69 persone sono morte nelle proteste in atto dallo scorso 8 ottobre contro gli abusi da parte delle forze di polizia. (segue) (Res)