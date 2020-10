Nigeria: proteste, attivisti EndSars eleggono i loro rappresentanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione pubblicata dalla presidenza, il capo dello Stato ha affermato che l’inchiesta in corso sulle violenze ha il suo pieno sostegno ma non è entrato nel merito del dibattito sulla sparatoria nel sobborgo di Lekki, a Lagos (dove secondo Amnesty International la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti uccidendone almeno 12), fino a quando tutti i fatti non saranno stati accertati. “Il presidente ribadisce che la pace, la fratellanza e l'armonia tra le comunità sono centrali nel nostro ethos ed esorta i nigeriani a 'non rivoltarsi l'uno contro l'altro con odio' ”, afferma la dichiarazione. Nel frattempo prendono il via oggi le indagini della commissione giudiziaria istituita per indagare sugli abusi da parte della polizia a Lagos, divenuto col passare dei giorni l’epicentro delle proteste. Lo Stato di Lagos è stato il primo a istituire un panel d’inchiesta, oltre ad aver imposto un coprifuoco. Diversi Stati, oltre quello di Lagos, hanno dichiarato il coprifuoco per via delle violenze, che sono scoppiate lo scorso 8 ottobre in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 69 persone, di cui 51 civili. (segue) (Res)