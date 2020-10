Nigeria: proteste, attivisti EndSars eleggono i loro rappresentanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle crescenti proteste, il presidente Buhari ha tentato di placare l’urto annunciando fin da subito lo scioglimento della contestata unità Sars e accogliendo, in parte, le richieste dei dimostranti che, fra le altre cose, chiedono il rilascio di tutti i manifestanti arrestati, indagini immediate sui presunti abusi commessi dall'unità Sarc, il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime, la ridistribuzione dei membri dell'unità solo dopo "valutazione psicologica e formazione" e l’aumento degli stipendi delle forze di polizia. In questo senso, Buhari ha anche ordinato l’istituzione di una commissione speciale di polizia incaricata di valutare i crimini di cui sono accusati gli ex agenti e di avviare il processo di riforma della polizia, oltre alla creazione di commissioni regionali per il medesimo scopo. A questo primo segnale di apertura è seguita la richiesta da parte della commissione speciale di polizia di un'accusa formale a 24 ex membri della Sars per il loro coinvolgimento in abusi dei diritti umani. Ad annunciarlo è stato il segretario esecutivo della Commissione nazionale per i diritti umani, Tony Ojukwu, il quale ha precisato che la giuria ha anche chiesto il licenziamento immediato di 37 agenti implicati nelle operazioni della squadra. (Res)