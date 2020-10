Cile: presidente Pinera, referendum è solo l'inizio del cammino verso nuova costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E mentre migliaia di persone si radunavano nella emblematica "Piazza della Dignità" della capitale Santiago a celebrare l'esito del referendum, il presidente Sebastian Pinera, definiva la giornata come "un trionfo della cittadinanza e della democrazia". "Oggi abbiamo dimostrato nuovamente la natura democratica, partecipativa e pacifica dello spirito dei cileni", ha affermato il presidente, che si è augurato quindi che la nuova costituzione rappresenti un fattore di "unità e stabilità". Le elezioni per la scelta dei costituenti si terranno ad aprile del 2021, mentre la nuova Costituzione dovrà essere redatta nel termine massimo di un anno per poi essere ratificata da un secondo referendum. (Abu)