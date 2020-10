Covid: Brunetta (FI), basta Dpcm senza risarcire categorie economiche danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostenere di non vedere all'orizzonte uno scostamento di bilancio legato al nuovo Dpcm, è la solita sottovalutazione che in una situazione del genere rasenta l'irresponsabilità. Ai tempi del primo lockdown, il ministro Gualtieri aveva ipotizzato spese aggiuntive per 3,5 miliardi, io, a nome dell'opposizione, avevo ipotizzato una cifra almeno dieci volte superiore. Sappiamo tutti come è andata a finire". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista al "Giornale". "Abbiamo chiesto con forza e ormai da mesi che in ogni Dpcm che preveda chiusure o limitazioni delle attività economiche sia contenuto un immediato risarcimento. Conte sembra aver accettato il principio, ma in un Paese serio i due provvedimenti avrebbero dovuto marciare paralleli. Invece abbiamo il Dpcm e le relative limitazioni, ma non abbiamo ancora il decreto sui risarcimenti. La cosa - aggiunge - sta mettendo nell'angoscia centinaia di migliaia di imprese, dalla ristorazione ai bar allo sport, al tempo libero e questo è un male. Gualtieri sa bene che deve riscrivere la Nadef, il documento parlamentare di bilancio e la legge di bilancio. La vogliamo smettere di sottovalutare la tragicità dell'emergenza?". (Rin)