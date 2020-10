Napoli: illeciti abbandoni di rifiuti speciali e pericolosi, oltre 50 accertamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella periferia occidentale di Napoli, in zona Pianura/Pisani, di notte un soggetto mediante l'ausilio del proprio autocarro, veniva sorpreso ad abbandonare rifiuti urbani sul ciglio della carreggiata. Gli agenti posizionati a valle del sistema di videosorveglianza sono intervenuti in flagranza, fermando i tre soggetti e contestando loro l'illecito; sempre in zona Pianura, grazie alla dettagliata segnalazione di un cittadino, corredata da foto e video, nonchè a seguito di ulteriori accertamenti, gli agenti dello stesso Reparto sono risaliti all'autore di illecito sversamento costituito da scarti residui di lavorazioni elettriche. Da ultimo, in zona Chiaiano il dispositivo di rilevazione video in dotazione al reparto, ha consentito di rilevare l'abbandono di scarti di autoveicoli fuori uso. Dall'esame dei reperti si è potuto risalire al conduttore di una officina meccanica, in un comune a Nord di Napoli, autore del reato. (Ren)