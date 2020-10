Covid: Miceli (Pd), solidarietà a De Luca, punire i violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dem, Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Partito democratico, in una nota dichiara: "Le legittime proteste non devono mai tramutarsi in episodi di grave e gratuita violenza. Voglio esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e a tutti gli amministratori che in queste ore hanno subito l’orda vandalica di coloro che tentano di speculare sulle difficoltà dello Stato". Secondo l'esponente dem "le Istituzioni sapranno rispondere facendo rispettare la legalità e, allo stesso tempo, intervenendo a tutela delle categorie economiche purtroppo colpite dalle misure di contenimento della pandemia. Nessuno rimarrà senza protezione economica. Allo stesso tempo, però, chiediamo di isolare e punire, spezzando ogni tentativo di condizionamento della criminalità organizzata, coloro che si macchiano di atti di violenza", conclude. (Com)