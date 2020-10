Viabilità: A52, prevista chiusura svincolo Bollate Novate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: in uscita per chi proviene da Rho, nelle due notti consecutive di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 21-6; in entrata verso Rho, nelle due notti consecutive di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 21-6. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate, o di Novate Milanese, sulla SP46. (Com)