Germania: Cdu, Merz prende le distanze da Merkel e dalla sua gestione delle crisi

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato alla presidenza del partito, Friedrich Merz ha preso le distanze dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, criticando le politiche che ha attuato per gestire le crisi. In un contributo pubblicato oggi per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merz sostiene che la fiducia nella Cdu è elevata. Tuttavia, le politiche di Merkel, dalla gestione dell'emergenza profughi nel 2015 alla risposta all'attuale pandemia d coronavirus, potrebbero aver “involontariamente” aumentato “i rischi di ulteriori crisi”. Noto avversario della cancelliera tedesca, Merz riconosce che Merkel ha guidato “saldamente e senza scandali” la Cdu, di cui è stata presidente dal 2000 al 2018. Tuttavia, secondo Merz, ora il partito deve “imparare a camminare” di nuovo, come Merkel disse al suo predecessore Helmut Kohl, cancelliere dal 1982 al 1998 e leader dei cristiano-democratici dal 1973 al 1998. Un semplice “ordinaria amminitrazione” non è, infatti, sufficiente a fornire una prospettiva alla Germania. A tal riguardo, Merz ha ricordato come la carriera politica della stessa Merkel alla guida della Cdu e del paese ebbe inizio da una “totale spaccatura” con Kohl. La Cdu deve, quindi, essere “il partito del cambiamento”. Per Merz, negli ultimi 20 anni, il modo in cui Merkel ha gestito le crisi ha spinto lo Stato nel ruolo di “assicuratore di tutti i rischi sociali”. Questa azione diretta ha certamente fatto sì che la fiducia nella Cdu e nella cancelliera fosse “notevolmente elevata”. Tuttavia, evidenzia Merz, ci si deve chiedere “se stiamo davvero facendo abbastanza e, soprattutto, se stiamo facendo la cosa giusta” affinché la Germania esca più forte dalle crisi. (Geb)