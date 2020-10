Covid: Pianese (Coisp), forti raccomandazioni? Viminale chiarisca regole per controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prescrizioni contenute nell’ultimo Dpcm, in particolare laddove si fa riferimento a delle ‘forti raccomandazioni’ rivolte ai cittadini anziché a veri e propri obblighi o divieti, rischiano di creare più di un problema in occasione di verifiche e controlli da parte delle Forze di Polizia". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "La nuova stretta imposta dal governo, che si somma alle ordinanze regionali già in vigore e a quelle che potrebbero essere emanare nei prossimi giorni, richiede un impegno ancora più serrato da parte delle Forze di Polizia per limitare i contagi da coronavirus. Affinché questa attività di vigilanza sia efficace - prosegue -, è indispensabile che vi siano chiare regole di ingaggio per gli agenti. Chiediamo al Viminale, perciò, di chiarire quanto prima quale dovrà essere il comportamento da tenere rispetto a chi viene meno alle ‘raccomandazioni’ del governo, onde evitare interpretazioni che possono dare adito a ulteriore confusione", conclude. (Com)