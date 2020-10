Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, andremo avanti "sino alla fine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian andrà avanti “sino alla fine” nella questione del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in un discorso alla nazione. "La nostra posizione rimane immutata. Difendiamo la giustizia. Su questo punto andremo sino alla fine", ha detto Aliyev. Ieri sera il Dipartimento di Stato Usa ha affermato che i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, Zohrab Mnatsakanyan e Jeyhun Bayramov, hanno avuto un incontro con il vice segretario di Stato Stephen Biegun, a seguito del quale hanno annunciato una tregua umanitaria in Nagorno-Karabakh. Il cessate il fuoco è entrato in vigore questa mattina alle 8 (le 5 in Italia). (Rum)