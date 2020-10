Tlc: francese Iliad pronta a cedere una parte della sua rete in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un mese dal lancio dell'Opa da 2,2 miliardi di euro sul concorrente locale Play, l'operatore di telecomunicazioni francese Iliad cede una parte della sua rete in Polonia. Ne parla il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'obiettivo è quello di creare una "tower company" che riunisca 7 mila antenne mobili per poi cederne il 60 per cento al gruppo spagnolo Cellnex per 800 milioni di euro. Nel maggio dello scorso anno Iliad aveva già ceduto a Cellnex una parte delle sue torri in Francia per 1,4 miliardi di euro, mantenendo una partecipazione del 30 per cento. Con questa nuova operazione, Iliad può ridurre di 800 milioni di euro l'acquisizione di Play. L'Opa verrà chiusa a fine novembre e permetterà alla società francese di recuperare 15 milioni di clienti, diventando così il sesto operatore in Europa nel settore mobile, con 41 milioni di utenti. (Frp)