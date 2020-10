Scuola: Fratoianni (Leu), Dad grande passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, nel suo blog scrive: "Dopo le enunciazioni di principio da maggio in poi, in cui tutti ci dicevamo sicuri e convinti che la scuola sarebbe tornata in presenza a settembre, è bastato appena un mese dall'inizio delle lezioni e con la recrudescenza dei contagi, si ritorna alla didattica a distanza per almeno due terzi degli studenti alle superiori. Una bandiera bianca alzata alla prima vera difficoltà - aggiunge -. Attenzione, la gravità della situazione sanitaria è evidente ed è sacrosanta ogni misura che rallenti il contagio. E però, la scuola in presenza fa parte per noi di quelle attività essenziali e irrinunciabili. Per questo dal governo che sosteniamo con convinzione ci aspettavamo una maggiore attenzione al tema scuola". (segue) (Rin)