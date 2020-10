Scuola: Fratoianni (Leu), Dad grande passo indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo avanzato - prosegue il vicepresidente della Commissione Cultura di Montecitorio - proposte precise nei decreti di aprile e maggio. A partire dal reclutamento del personale, che avrebbe dovuto concentrarsi sulla stabilizzazione delle migliaia di precari con titoli, piuttosto che puntare a un concorso in piena pandemia. Avremmo potuto utilizzare i mesi estivi per rivedere alcune strutture scolastiche, per ridurre il numero di alunni nelle classi (avevamo proposto di portare a 15 il numero massimo) e per rivedere il dimensionamento scolastico, che ha privato molte comunità di sedi scolastiche, costringendo gli studenti a spostamenti anche lunghi e in condizioni di difficoltà, per raggiungere la scuola", conclude Fratoianni. (Rin)