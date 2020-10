Russia: Rosneft completa programma di riacquisto del 20,5 per cento delle proprie azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Rosneft ha completato il programma di riacquisto del 20,5 per cento delle proprie azioni. Dal 19 al 23 ottobre Rosneft ha acquisito 2.343.794 azioni nell'ambito del programma. Il pacchetto totale di azioni acquisite alla Borsa di Mosca ed nell'analogo istituto di Londra ha raggiunto quota 69,786 milioni di titoli. Si legge nei materiali informativi diffusi dalla società Rosneft. La petrolifera russa a controllo statale ha stanziato 318,1 milioni di dollari per il riacquisto del proprio capitale azionario. Il prezzo medio ponderato di riacquisto delle azioni nell'ultima settimana è stato di 4,91 dollari per azione. (Rum)