Covid: Unità crisi Lazio, da domani ai drive in di Roma accesso solo su prenotazione online

- Da domani martedì 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l'accesso sarà consentito solo con prenotazione online. È possibile prenotarsi a partire da oggi, attraverso la piattaforma regionale "Prenota-Drive" sul portale Salute Lazio oppure mediante il Qr code sulla locandina. Al momento della prenotazione è necessario disporre di tessera sanitaria e di ricetta dematerializzata con codice di esenzione (5G1) e tessera sanitaria. In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)